عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مدينة «كهرمان مرعش» التركية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بوقوع هزة أرضية في مدينة «كهرمان مرعش» الواقعة في جنوب تركيا، بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

زلزال بقوة 4.1 درجة ضرب شرق تركيا اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ولاية «ملاطية» الواقعة في شرق تركيا، وكان على عمق 7 كيلومترات، بحسب ما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية منذ ساعات.