أوكرانيا تقصف «بريانسك».. والقوات الروسية تسقط 4 صواريخ

تصدت الدفاعات الجوية الروسية لضربات صاروخية أوكرانية صباح اليوم، على منطقة «ستارودوبسكي» بـ«بريانسك» جنوب غرب العاصمة الروسية «موسكو»، فيما أشار حاكم المنطقة «ألكسندر بوجوماز»، إلى إسقاط 4 صواريخ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وأشار بوجوماز، إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الأوكراني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القوات الروسية تتقدم من 3 محاور باتجاه «أوجليدار»

وفي وقت سابق، قال إيجور كيماكوفسكي مستشار رئيس «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو»، ضمها إثر استفتاء في 2022، إن القوات الروسية تتقدم من 3 محاور باتجاه «أوجليدار»، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن المدينة.

وأوضح كيماكوفسكي، أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى مدينة «أوجليدار».

وعبر «تليجرام»، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف، إن زيادة الإمدادات النوعية من صواريخ وأسلحة إلى جيش بلاده، ستسمح بإلحاق هزيمة ساحقة بـ«النازيين الجدد» في أوكرانيا، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، مدينة «دونيتسك» بـ 174 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين، وإلحاق أضرارا في مبنيين سكنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، اعترف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية يدعى فياتشيسلاف سيمبيرسكي، لـ«سبوتنيك» الروسية، بقتل 9 مدنيين بينهم 3 نساء في مارس الماضي بالقرب من مدينة «فولنوفاكيا»، بالرصاص وبالقنابل يدوية بأوامر من القيادة العسكرية.

«صندوق النقد» يبحث الموافقة على قرض بـ 14مليار دولار لأوكرانيا

اقتصاديا، يبحث «صندوق النقد الدولي»، الموافقة على قرض بقيمة 14مليار دولار لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.