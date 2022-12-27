لافروف: إذا لم تنفذ أوكرانيا مقترحات «موسكو» فإن الجيش سيتكفل بالأمر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي ‏لافروف، إن إذا لم تنفذ أوكرانيا مقترحات «موسكو» بشأن نزع السلاح فإن الجيش سيتكفل بذلك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، أن الوضع على الجبهة في دونباس شرقي البلاد صعب ومؤلم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، أشار في وقت سابق، إلى أن «موسكو» لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أوضح في وقت سابق، أن بلاده تهدف إلى عقد قمة سلام بحلول فبراير من العام المقبل 2023 في الأمم المتحدة.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، شن موسكو أكثر من 4500 هجوم إلكتروني ضد البلاد خلال العام الجاري 2022.