أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 151 ألفا و370 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 151 ألفا و370 جنديا، منذ بدء الأزمة في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة «خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و405 دبابات و6 آلاف و673 من المركبات المدرعة و2402 من النظم المدفعية و484 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و301 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و281 من المركبات وخزانات وقود وتدمير 873 من صواريخ كروز».

الناتو ضد روسيا

من جانبه صرح نائب مجلس الأمن الروسي دميترى مدفيديف، بأن تسليم الناتو طائرات إلى أوكرانيا وصيانتها في بولندا سيكون دخولا مباشرا للحلف ضد روسيا.

روسيا: تورط الناتو مع النظام الأوكراني

وكتب مدفيديف على قناته في «تيليجرام»: «اعترف المحللون الغربيون على مضض أنه عندما يعلّم المتخصصون في الناتو الأوكرانيين على الاستخدام القتالي لمعداتهم يمكن اعتبار ذلك تورطا مباشرا لحلف الناتو مع النظام الأوكراني».

وأضاف أنه منذ عشرينيات القرن الماضي، «كان من المفهوم أنه يمكن الاعتراف ببلد ما كطرف في الأعمال العدائية إذا قام، بالإضافة إلى توفير الأسلحة، بتدريب أفراده على التعامل معها».