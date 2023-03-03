ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في روسيا

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global Russia Services إلى 53.1 في فبراير 2023 من 48.7 في الشهر السابق، وأشارت القراءة إلى التوسع الأول في القطاع منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث كان معدل التوسع هو ثاني أسرع معدل منذ يوليو 2021، وسط أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ أغسطس 2022، ومع ذلك، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بشكل أكبر، بسبب تأثير العقوبات ومنافسة أكبر للعملاء، وفي غضون ذلك، توسع التوظيف للمرة الأولى منذ يوليو الماضي وإن كان بوتيرة جزئية فقط.

تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى وتيرة منذ أغسطس 2021

على صعيد التسعير، ووفقا لذات المصدر، تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى وتيرة منذ أغسطس 2021، وسط ارتفاع أسعار الموردين، وزيادة فواتير الأجور، وتحركات أسعار الصرف غير المواتية.

وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم تكلفة الإنتاج وسط الجهود المبذولة لتمرير تكاليف المدخلات المرتفعة للعملاء، وأخيرًا، تحسنت المعنويات إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، وسط آمال بزيادة طلب العملاء وإدخال خطوط خدمة جديدة.

انخفاض مبيعات التجزئة في روسيا إلى أقل مستوى خلال 10 أشهر

وتراجعت مبيعات التجزئة في روسيا بنسبة 6.6% عن العام السابق في يناير 2023، أقل من توقعات السوق بانخفاض 8.6%، وأشارت القراءة الأخيرة إلى أبطأ معدل انخفاض في تسلسل الانكماش الحالي للشهر العاشر.

وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 20.2% في يناير، وهو أكبر انخفاض خلال عام، بعد أن قفزت بنسبة 17.1% في الشهر السابق، وفي عام 2022، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 6.7 %، وهي أكبر نسبة منذ عام 2015، ما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الدولية المستمرة.