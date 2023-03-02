وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للتعاون مع روسيا بمجال الحد من الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن على استعداد للتعاون مع موسكو في مجال الحد من الأسلحة النووية، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».

أمريكا مستعدة دائما للعمل مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية

وأضاف بلينكن، خلال حديثه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة دائما على العمل مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة عودة مشاركة روسيا في معاهدة «نيو ستارت»، وقال إنه أبلغ نظيره الروسي أنه بغض النظر عما يحدث في العالم أو بينهم، فإن بلاده على استعداد دائما للتعاون في مجال الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بنفس الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حتى في ذروة الحرب الباردة.

روسيا لم تنسحب بشكل كامل من المعاهدة النووية

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» النووية، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده علقت مشاركتها في المعاهدة، لكنها لم تنسحب منها بالكامل.

وأرجع «بوتين» سبب قراره إلى إعلان أمريكا وحلفائها في حلف الناتو، عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا عليها أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، حال بدأت الولايات المتحدة الأمر ذاته. كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نظيره الروسي ارتكب خطأ جسيما بتعليقه العمل بمعاهدة «نيو ستارت»، وهي آخر معاهدة متبقية بين واشنطن وموسكو، والتي من شأنها وضع قيودا على أسلحتهما النووية الاستراتيجية.