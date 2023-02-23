وزير الإنتاج الحربي يعود إلى مصر بعد زيارة IDEX 2023 في الإمارات

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى مصر بعد انتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي IDEX 2023، والمُقام في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

توطين التكنولوجيا المتقدمة

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي، شارك في فعاليات المعرض بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي؛ للاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب، وتحديد مجالات التعاون ذات اهتمام مشترك.

وأعرب وزير الإنتاج الحربي، عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة.

معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية

ووجّه محمد صلاح، خلال مشاركته بالمعرض بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023، المقرر إقامته نهاية العام الجاري.

تقدم مصر في الصناعات العسكرية

وأكد الوزير أن مختلف الجهات التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض IDEX 2023، وأشادت بما اطلعوا عليه من إمكانات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية والتي تساهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.