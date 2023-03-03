مجلس الشيوخ يستأنف جلساته الأحد المقبل لمناقشة عددا من الملفات

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، ويتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن اقتراحين برغبة مقدمين من عضو حازم الجندي، بشأن إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، واقتراح آخر مقدم من العضو

الشيوخ يناقش تقرير لجنة الصناعة

كما يتضمن جدول الأعمال مقترح للنائب محمد علي أبو حجازي، بشأن «تأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث»، كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائبين كاميليا صبحي، بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والنائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة «برنامج سند»، يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152لسنة 2020.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو أكمل نجاتي، بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو مؤمن معاذ، بشأن توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.

تقرير لجنة التعليم

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من العضوة دينا هلالي، حول إطلاق برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلاً لسوق العمل، بخلاف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من العضو أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، واقتراح آخر مقدم من العضو حسين خضير، بشأن إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي.

ووضع المجلس على جدول الأعمال تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من العضو محمد محمد الشيخ، بشأن إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة.