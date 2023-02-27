وفد من مجلس الشوري البحريني يزور «الشيوخ»

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بمكتبه، اليوم، وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين، الذي يقوم بزيارة استطلاعية لمصر لتبادل الخبرات بين أمانتي المجلسين من 26 فبراير وحتى 2 مارس.

تمنيات بإقامة طيبة في مصر

ورحب المستشار عتمان، بضيوفه، ناقلا تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وتمنياته لهم بإقامة طيبة والتوفيق في زيارتهم لمصر.

واستعرض أمين عام مجلس الشيوخ مع الوفد البحريني تاريخ الحياة النيابية واختصاصات مجلس الشيوخ الحالي وفقا للتعديل الدستوري في عام 2019، ونظام انتخابه ولائحته الداخلية.

حرص الأمانة على برامج التدريب

وأكد المستشار عتمان، حرص الأمانة العامة للمجلس على التطوير المستمر لموظفي الأمانة من خلال توفير برامج التدريب للوصول لأفضل أداء يساعد أعضاء المجلس في القيام بعملهم التشريعي والرقابي بيسر وسهولة.

ومن جانبه، أبدى عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى البحريني، عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة مجلس الشيوخ، معربا عن أملهم في الاستفادة من هذه الزيارة وزيادة خبراتهم الوظيفية من خلال الاطلاع على تجارب زملائهم في مجلس الشيوخ المصري.

ويتضمن جدول زيارة الوفد البحريني، زيارة لمجلس النواب، والبرلمان العربي وجامعة الدول العربية.