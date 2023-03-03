ضبط 14 قضية مخدرات وتنفيذ 220 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة أول وثان أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري، أبرزها (7 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش - 18 فرد محلي - 4 طبنحات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 31 متهما، لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة

وتمكنت الحملة من ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهما، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 220 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.