«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان.. تخفيضات تصل لـ60%

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

السلاسل التجارية

وقد تقرر بداية من يوم 18 الجاري زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية من مستلزمات رمضان، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها فروع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

المنافذ الغذائية

كما تواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.