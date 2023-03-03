«صحة الغربية»: بدء التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بقرية بنا أبو صير

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، التشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود التي تدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وفي إطار الحرص على تعظيم استفادة المواطنين من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.

3 محاور بالمبادرة

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية، التي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية، ويتم إحالة المرضى الذين يحتاجون إلى المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة اللازمة لحالتهم الصحية.

4 آلاف مواطن يستفيدون من الخدمة

من جانبها، كشفت الدكتورة نشوي مازن مدير الرعاية الصحية الأولية ، عن تردد 4821 ألف مواطن على وحدة بنا أبو صير منها الكشف على 600 مواطن بالعيادات المسائية والطوارئ ومنها خدمات تنظيم الأسرة والأطفال ومتابعة حوامل وأسنان، وتم تشغيلها تجريبيًا خلال شهر فبراير 2023 ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

جدير بالذكر أنه تم البدء فى الإعداد للمبادرة فى يناير 2023 عن طريق اختيار 10 منشأة رعاية صحية أولية بالغربية كمرحلة أولى، تستهدفها المبادرة على مدار عامين .