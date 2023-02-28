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«صحة الغربية»: علاج الحالات المصابة المكتشفة من فحص المقبلين على الزواج

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:44 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
فحص المقبلين على الزواج بالغربية

فحص المقبلين على الزواج بالغربية

كشفت الدكتورة مأثر المهندس، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، في مديرية الصحة بالغربية، عن طرق التعامل مع المصابين في مبادرة رئيس الجمهورية فحص المقبلين على الزواج، وآلية التعامل معهم، وذلك بعد خضوعهم للفحص الطبي داخل المراكز الطبية التي خصصتها المديرية للمبادرة.

مدة الفحص 

وأشارت مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة لـ«الوطن»، إلى أنه حال اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة، وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم.

وذكرت، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، موضحة أنه لابد من إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار أعمال مبادرة فحص المقبلين على الزواج لليوم الثاني على التوالي داخل 11 مركزاً طبياً، بمدن ومراكز المحافظة، تحت شعار «100 مليون صحة»، وفي إطار أن تكون مصر دولة خالية من الأمراض المعدية بين الأزواج.

11 مركزاً طبياً للمبادرة 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، لـ«الوطن» إلى أن الـ11 مركزا بمدن المحافظة تواصل عملها باستقبال راغبي الزواج، من خلال الخضوع إلى الفحص الطبي، لافتا إلى الاستعداد الجيد وتدريب الفرق الطبية قبل تدشين المبادرة.

وأضاف، بإن الهدف من مبادرة فحص المقبلين على الزواج، الحرص على أن تكون مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية

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