«صحة الغربية»: استقبال 130 ألفا و154 مريضا بأقسام الطوارئ خلال يناير الماضي

وجه الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتقديم خدمة سريعة وجيدة ومجانية لجميع المرضى.

خدمات مميزة

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفيات الغربية استقبلت خلال شهر يناير عدد 130154 مريض بقسم الاستقبال وعدد 1859 مريض دخول عناية خلال الشهر وتم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة، وتم استقبال عدد 386 مولودا يحتاج إلى حضانة في أقسام الحضانات بمستشفيات محافظه الغربية.

غسيل كلوي وحالات حرجة

وقال الدكتور باسم عطية، مدير إدارة المستشفيات والقائم بأعمال مدير الطب العلاجي، إنه تم عمل 18459 جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي، واستقبال عدد 303548 مريضا في أقسام العيادات الخارجية باختلاف تخصصاتها وتقديم العلاج المجاني ومتابعة الحالات المرضية المزمنة لجميع المرضى، واستقبال عدد 6297 مريضا في حالة حرجة، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورا، وفي وجود نخبة من أطباء التخصصات الجراحية بقسم الطوارئ خلال 24 ساعة تم استقبالهم وعمل التدخل الجراحي لهم فور دخولهم.

علاج طبيعي وعمليات جراحية

وأشار إلى قد تم إجراء عدد 2929 عملية جراحية لمرضى الداخلي بالمستشفيات، وولادات طبيعي وقيصري لعدد 935 في أقسام النساء والتوليد، وإجراء عدد 27256 جلسات علاج طبيعي وإعادة التأهيل للمرضى، وأشعة عادية لـ37785، وموجات فوق صوتية 15298، المناظير 380، أشعه مقطعية 6204، رسم قلب 9581، إيكو 1459، دوبلر 1008، رنين مغناطيسي 655، ماموجرام 3، وبلغ عدد المترددين على العيادات المسائية خلال شهر يناير 1752، وذلك في مستشفيات صدر طنطا وصدر المحلة ورمد طنطا ورمد زفتى وأبيار المركزي وسمنود المركزي وكفرالزيات والمنشاوي والسنطة.

وقد أثنى الدكتور أسامة بلبل على الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات، مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير على مجهودهم وتفانيهم في تقديم الخدمة المتميزة لجميع المرضى.