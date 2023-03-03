ندب الأطباء والفنيين غير المتواجدين بالنوبتجية خارج مستشفى الزقازيق

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بندب المدير المناوب، و4 أطباء، وفني صيانة، بمستشفى الزقازيق العام، خارج المستشفى، لسد العجز بمستشفيات «الحسينية، والسعديين، وأبوحماد، وبلبيس»، نظراً لعدم تواجدهم بالنوبتجية المكلفين بها بقسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى.

ندب الأطباء والفنيين غير المتواجدين بالنوبتجية

يأتي ذلك بعد شكوى أحد المواطنين لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، من عدم وجود طبيب العظام بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، أثناء تواجد وكيل الوزارة بمستشفى الإبراهيمية المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، الذي كلف الدكتور أحمد سعد نائب مدير عام الطب العلاجي، بالتوجه على الفور لمستشفى الزقازيق العام، والتأكد من تواجد القوى البشرية من عدمه، الذي أبلغ وكيل الوزارة، بعدم تواجد المدير المناوب، و4 أطباء وفني صيانة بالمستشفي، وتم التأكد من ذلك.

وعلى الفور اتخذ وكيل الوزارة قراراً بندب كل من الأطباء «المدير المناوب، وأخصائي العظام، وطبيب مقيم الأشعة، لمستشفى الحسينية، وأخصائية الأطفال لمستشفى السعديين، وأخصائية الأشعة لمستشفى أبو حماد»، وندب فني الصيانة لمستشفى بلبيس المركزي، لسد العجز بهذه المستشفيات، ولعدم تواجدهم وقيامهم بالانصراف قبل عملية التسليم والتسلم للنوبتجية الصباحية، وضعف إشراف وعدم تواجد المدير المناوب بالمستشفى.