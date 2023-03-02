«الصحة» تكشف أعراض وعلاج «الزهري» بعد ضمه إلى قوائم تحليل المقبلين على الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ماهية مرض الزهري بعد كثرة التساؤلات حوله، على خلفية ضمه إلى قائمة التحاليل والفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مرض الزهري هو أحد الأمراض التي تنتقل من الأم الى الجنين، لافتا الى أنه عبارة عن بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتبدأ بقرحة غير مؤلمة وتنقل من شخص إلى آخر عن طريق الجلد أو الأغشية المخاطية.

ما هو مرض الزهري

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر عن مرض الزهري يُسّهل عملية الشفاء بنسبة تصل إلى 98%، لافتا إلى أن مرض الزهري في حال عدم علاجه قد يؤثر على القلب والمخ ويهدد حياة المصاب.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البنسلين هو العلاج الموصي به للحوامل المصابات بمرض الزهري، وحال الإصابة به لأكثر من عام يحتاج المصاب إلى جرعات إضافية توصف بواسطة الطبيب المشرف على الحالة.

علاج مرض الزهري

وفيما يتعلق بحالة الطفل إذا أصيب في مرحلة الحمل، لابد من الحصول على جرعة من البنسلين للوقاية من المرض، لافتا إلى أن المرض ضمن قوائم التحاليل والفحوصات المختلفة في مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج والتي تم تدشينها للتأكد من خلو الطرفين المقبلين على الزواج من الأمراض المعدية.

وأوضح «عبدالغفار»، أن هناك مراحل متطورة لمرض الزهري، وقال إن كل مرحلة لمرض الزهري تختلف أعراضها ولا تظهر القرحة في كل الإصابات، لذلك ففي حالة ظهور قرحة في الفم أو الأعضاء التناسلية لابد من زيارة الطبيب.