السجن 19 عاما لأحد أنصار داعش بتهمة التحضير لعمل إرهابي في موسكو

أفاد المكتب الصحفي لدائرة جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو بأن محكمة في المقاطعة أصدرت حكما بالسجن 19 عاما بحق أحد أنصار تنظيم «داعش» الإرهابي بتهمة التحضير لهجوم إرهابي، بحسب «روسيا اليوم».

وجاء في بيان صدر عن المكتب: «دخل الحكم الصادر بحق عضو الخلية الإرهابية محمدوف كا.أم. من مواليد عام 1982 الذي كان يعد لتنفيذ عمل إرهابي في أراضي مقاطعة موسكو باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع، حيز التنفيذ».

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف أن المدان كان على اتصال مع مرشدين من تنظيم داعش متواجدين خارج الحدود الروسية، ومر بفترة تدريب على تصنيع عبوة ناسفة واشترى مكونات لإنتاجها وكان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محاكم مقاطعة موسكو، وتم احتجازه في شقة مستأجرة أثناء قيامه بتصنيع عبوة ناسفة، وأثناء أعمال التفتيش في الشقة تم العثور على متفجرات وعناصر تدمير على شكل مسامير وهاتف محمول لتشغيل العبوة الناسفة وكذلك خريطة رسمت عليها طرق لدخول مبنى المحكمة.

وتابع: «أدين محمدوف بارتكاب جرائم بموجب الجزء 1 من المادة 205 (عمل إرهابي) والجزء 1 من المادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي (حيازة أسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو حملها بصورة غير مشروعة) وحكم عليه بالسجن 19 عاما».