قناة القاهرة الإخبارية تبرز مشاركة «باليه موسكو» بعرض «الجمال النائم» في الأوبرا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «باليه موسكو.. لوحة فنية مبهرة على مسرح دار الأوبرا المصرية».

وجاء في التقرير: «لوحة فنية باهرة على مسرح دار الأوبرا المصرية في القاهرة، تقدم فرقة باليه موسكو الروسية، بمشاركة نجوم عالميين، العرض الشهير (الجمال النائم) للموسيقار العالمي تشايكوفسكي».

وأوضحت سيلفانا، إحدى راقصات فرقة موسكو للباليه، أنّها تعتقد أنّها فرصة جميله لعرضنا اليوم في مصر على هذا المسرح الممتع.

وأشار إيجور جريجوري، أحد راقصي فرقة موسكو: «اليوم نقدم العرض الكلاسيكي الجمال النائم، مع أشهر راقصات البالية من أكاديميات روسيا».

فيما قالت ناتاليا، إحدى راقصات فرقة موسكو، إنّني سعيدة بالتواجد هنا في مصر، كل شيء منظم والجميع ودودون ومستمتعة حقا بالعرض.

وأوضح التقرير: «باليه الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية والعالمية، وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينيسكي، ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها، ودار الأوبرا مختصة بالفنون العالمية الكلاسيكية التي تخاطب العالم بشكل مباشر، وهي مركز التقاء حضارات وثقافات وفنون مختلفة، ويخرج من القاهرة للشرق الأوسط».