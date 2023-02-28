«الأوكراني للحوار»: موسكو تتهم واشنطن بإرسال مواد سامة إلى كراماتورسك

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن موسكو اتهمت واشنطن بإرسال مواد كيميائية سامة إلى مدينة كراماتورسك الخاضعة لسيطرة كييف، 10 فبراير الجاري.

أوكرانيا تنفي ادعاءات روسيا

وأضاف «أبو الرب» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا بها مختبرات لتجارب غير قانونية وغير معتبرة، إلا أن أوكرانيا تنفي هذه الادعاءات وتؤكد أنها لم تستخدم أي أسلحة محرمة دولية.

«فاجنر» تعقّد القتال في ميادين الجبهة الشرقية

وأوضح أن قوات فاجنر عقّدت القتال في ميادين الجبهة الشرقية، حسبما أعلنت أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين روسيا وأمريكا بالتحضير لاستخدام مواد سامة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تقول إن معاملها ستحدد البلد الذي أنتج المواد السامة، وتعاقب مستخدميها في أرض المعركة.