مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: إغلاق المجال الجوي فوق سان بطرسبرج

قال حسين مشيك، مُراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من موسكو، إن سُلطات مدينة سان بطرسبرج الروسية، أعلنت منذ قليل إغلاق المجال الجوي للمدينة حتى منتصف النهار.

وأضاف «مشيك» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن السُلطات لم تعلن أسباب قرار إغلاق المجال الجوي، وحسب الأنباء فإن مطار «بولكوفو» أوقف حركة الطيران منه وإليه بشكل مُؤقت.

أسباب إغلاق المطار غير معروفة حتى الساعة

وأشار إلى أن بعض الركاب العالقين داخل المطار، يقومون بتصوير بعض اللقطات وإرسالها إلى وسائل الإعلام الروسية، وأن السُلطات هناك تُؤكد أن الوضع في المطار طبيعي، ولكن أسباب إغلاق المطار غير معروفة حتى الساعة.

وتابع، أن المعلومات أكدت أنه في تمام الساعة الواحدة بتوقيت موسكو، سيتم استئناف حركة المجال الجوي في مدينة سان بطرسبرج، وهذه المعلومات غير مُؤكدة حتى الآن.