جامعة سوهاج تنظم يوما ترفيهيا للطلاب من ذوي الهمم

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يوم رياضي ترفيهي ثقافي للطلاب لذوي الإعاقات المختلفة بالجامعة، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية والمنشآت الرياضية، وبحضور كلاً من الدكتور ممدوح وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، والدكتورة نسمة عبد الرؤوف أخصائي التخاطب، وعبد اللطيف خميس وأمل البارودي مترجمي لغة الإشارة، بملاعب الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

دعم الطلاب ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعى لدعم الطلاب ذوي الإعاقة ليس فقط خلال العملية التعليمة، لكنها تعمل جاهدة على إدخال البهجة والسرور في قلوب الطلبة، من خلال تنظيم مثل هذه الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية، وإتاحة الفرصة لهم للاندماج والتفاعل مع من حولهم.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع أن فعاليات اليوم تضمنت العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية ومنها كرة القدم وكرة الجرس والوثب والعدو، إلى جانب شد الحبل والسلة والتنس والعزف، إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية كالغناء والإنشاد الديني، والمسابقات الثقافية المختلفة.

مسابقة العدو للطالبات

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، أنه فازت في مسابقة العدو للطالبات صم الطالبة فاطمة أسامة، وفاز في مسابقة عدو طلاب الصم الطالب محمود دياب، وفي مسابقة عدو الطلاب المكفوفين فاز الطالب شعبان هاني، أما في مسابقة العدو طالبات مكفوفات فازت الطالبة أميرة محمد، مشيرة إلى أنه فاز فريق الصم على فريق المكفوفين في شد الحبل، كما فازت في مسابقة الغناء الطالبة فرحة رمضان، وفي مسابقة الإنشاد الديني الطالبة هناء محمد، مضيفة أن الفائزين حصلوا على جوائز رمزية وميداليات وفوانيس رمضان كهدايا تذكرية لهم من قبل جامعة سوهاج.