رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين في الجامعة، موضحًا: «هذا المؤتمر هو المؤتمر المحلي الثامن، لكنه حصل على الصفة الدولية كثالث مؤتمر، أي انه أصبح نقطةً واضحةً على خريطة الأنشطة البحثية والطلابية وخدمة مجتمع الجامعة».

51 بحثا ألقي بالأمس

وأضاف عبدالخالق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة 318 من شباب الباحثين، و176 بحثا معلقا في ردهات المؤتمر، بينها 51 بحثا إلقاء، بالإضافة إلى مشاركة 61 مستمعا لاكتساب الخبرات.

مشاركة الدكتور فاروق الباز و5 دول عربية

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أنّ 5 دول عربية شاركت في المؤتمر، وهي ليبيا، السعودية، فلسطين، اليمن، والسودان، كما أنّ نيجيريا شاركت، وبريطانيا، والعالم المصري الجليل الدكتور فاروق الباز.

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على أنّ هذا المؤتمر يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى، لافتًا إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام مشاركة بعض الإعلاميين، حيث قدموا ندوة لشباب الباحثين والطلاب عن دور الإعلام في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.