رئيس جامعة سوهاج يشارك في انطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإرشاد المهني

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، في فعاليات انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، والذي نظمته وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبحضور نخبة من الوزراء والمختصين ورؤساء الجامعات المشاركين بالمرحلة الأولى، وعدد من خبراء التعليم والمتخصصين، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جامعة سوهاج ضمن المرحلة الأولى

ووجه رئيس جامعة سوهاج في كلمته، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، لاختيار جامعة سوهاج لتكون ضمن جامعات المرحلة الأولى، والتي ستبدأ تشغيل منصة برنامج إدارة التوظيف، مشيداً بالدور الأساسي والجوهري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي في بناء المستقبل ودعم اقتصاد المعرفة، وكذلك ربط الخريجين بسوق العمل من خلال رؤية شاملة منبثقة من رؤية مصر 2030.

برنامج تنموي شامل

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن برنامج الإرشاد المهني من أجل التوظيف، هو برنامج تنموي شامل، مصمم من أجل مساعدة الأفراد في اتخاذ وتنفيذ خيارات تعليمية ومهنية مستنيرة، حيث يقوم البرنامج بالعمل على تطوير كفاءات الفرد في معرفة الذات والاستكشاف التعليمي والمهني وكذلك التخطيط الوظيفي.