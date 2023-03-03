ضبط سائق أتوبيس توقف لإنزال الركاب بـ «الحارة السريعة» على «دائري المرج»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» متضمناً توقف أتوبيس بالحارة اليسارية السريعة أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة المرج، وسماحه للركاب بالترجل منه دون اتخاذ التدابير اللازمة لأمنهم وسلامتهم، ما تسبب في تعرض إحدى السيارات لحادث مروري وتلفيات.

ضبط سائق الأتوبيس

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط الأتوبيس المُشار إليه وقائده، سائق مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.