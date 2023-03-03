تعيين مدحت الأنصاري وكيلا لكلية التربية بجامعة دمنهور

أصدر الدكتور عبد الحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، قراراً بتعيين الدكتور مدحت سيد أحمد الأنصاري أستاذ الجغرافيا ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية وكيلاً لكلية التربية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

الدكتور مدحت السيد شغل رئيس قسم العلوم

يشار إلى أن الدكتور مدحت السيد شغل رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية لمدة 10 سنوات، ومحكم بلجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، كما أن له العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية .

جامعة دمنهور تستعد للمشاركة في أفضل جامعة

يذكر أن جامعة دمنهور تستعد للمشاركة فى مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة عام 2023»، التى تعتمد على عدة معايير ومنها مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة.

كما أن هناك معايير الأنظمة التعليمية «التعلم والبحث العلمي»، معايير البنية التحتية للجامعة، معايير الطاقة والتبدل المناخي، معايير إدارة المخلفات، معايير إدارة المياه، معايير النقل داخل الجامعة، معايير جودة البيئة، خطة للاستدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.

وأشار الدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور إلى استمرار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة من النقاط الهامة ومنها وهي:-

-زيادة جهود الجامعة في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

-استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة،

- المُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة».