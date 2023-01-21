الحكم على رئيس جامعة دمنهور السابق في «قضية الرشوة» غدا

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، قبل قليل، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، حجز محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، إلى جلسة غد الأحد للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامه بالرشوة مقابل إسناد أعمال لشركات مقاولات.

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور

جاء ذلك برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، كما استمعت خلال الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتى العاشر، وهم أحمد محمد مصطفى ويحيى محمد عباس صدقة (هارب)، وعلي سعد نويجي، ومحمد إبراهيم قابيل أسامة، ومحمد مصطفى عبد الله.

المحكمة تستمع لدفاع المتهمين

كما استمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، وذلك على خلفية اتهامهما بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل أعمال لإحدى الشركات داخل جامعة دمنهور.