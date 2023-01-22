السجن 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور السابق في «قضية الرشوة»

عاقبت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود، المتهمين في قضية الرشوة بجامعة دمنهور، وهما عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق، ومحارب رسلان، بالسجن 15 عاما، وتغريم الأول 2 مليون و350 ألف جنيه، والثاني 2 مليون 750 ألف جنيه.

الحكم على رئيس جامعة دمنهور السابق

كما قررت المحكمة معاقبة كل من باسم محمد راشد وحسين علي محمد وأمل محمد محمود يحيى عباس صدقة بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه عن التهم المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة باسم محمد راشد وحسين علي محمد وأمل محمد محمود يحيي عباس صدقة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه، عن ما أسند إليهم، وعزل المحكوم عليهم من الأول إلى الخامس من وظائفهم.

كما قررت المحكمة إعفاء كل من محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد أحمد، علي سعد هويدي، محمد أحمد عبدالعزيز، محمد مصطفى، من العقاب، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف.

جاء ذلك برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المتهمين

واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور المعزول.

القبض على رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور السابق، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وألقت القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.