طالب المنيا عن حديث الرئيس السيسي معه: «شعرت أنه والدي»

عبر الطالب محمد محمود برعي، الذي طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يحتضنه خلال زيارته لقرية المعصرة بمركز ملوي بالمنيا، أول أمس الخميس، عن سعادته الكبيرة بتلبية الرئيس لطلبه، مؤكداً أن الرئيس متواضعا وكان يشعر بأنه واقفا مع والده.

طالب المنيا: مكنتش مصدق إني هقابل الرئيس السيسي

وأضاف الطالب خلال حديثه لـ«الوطن»، «مكنتش مصدق حتى قبل بدء الزيارة بقليل أنني سأشاهد الرئيس، وكأنني في حلم، ولكني عندما شاهدته طلبت منه فوراً أن يحتضنني، وفوجئت بموافقته سريعا، وكأنني أحد أبنائه»، مؤكدا أنه يحب الرئيس من خلال متابعة لقائاته التلفزيونية، وحديث والديه عنه وإنجازاته في جميع المحافظات، وتنمية البلاد والوقوف مع الأولى بالرعاية.

وعن جلوسه بجانب الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار، قال الطالب إن الرئيس السيسي سأله عن أمنيته في المستقبل، فقلت له أن أريد أن أصبح طبيبا كبيرا.

والد طالب المنيا: كان يوما استثنائيا

من جانبه عبر والد الطالب عن سعادة الأسرة البالغة بلقاء ابنهم بالرئيس والوقوف معه والتحدث واحتضانه، مشيراً إلى أنهم في ليلة الزيارة أكدوا لابنهم «محمد» أنه سيكون يوما استثنائيا في الحياة، وعليه أن يسعد بذلك، حتى تفاجأنا باحتضان الرئيس له والتحدث معه خلال مشاهدتنا للتلفزيون من المنزل.

وكان قد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، محافظة المنيا لافتتاح عدة مشروعات تنموية بمدينة المنيا الجديدة وقرية المعصرة.