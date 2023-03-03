رئيس الوحدة المحلية بـ «المعصرة» في المنيا: زيارة الرئيس للقرية «يوم عيد»

أعرب مؤمن صلاح، رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة في محافظة المنيا، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرية، أمس، وافتتاح مشروعات تنموية وقومية جديدة، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا يوم أمس 2 مارس 2023 الذي شهد زيارة السيسي لقرية المعصرة بمثابة عيدًا للوحدة المحلية والمواطنين والقيادات السياسية والتنفيذية في المحافظة.

وأضاف «صلاح»، خلال لقاء فقرة «جولة المراسلين»، ويُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرية المعصرة تم اختيارها كقرية نموذجية على مستوى محافظة المنيا، ثم قرية نموذجية على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء بالفعل من جميع المشروعات بالقرية قبل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحها، ومن أبرز المشروعات المجمع الخدمي والزراعي.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة في محافظة المنيا، أنه بالفعل تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب، ودعم الانترنت فائق السرعة، فضلًا عن مركز للتنمية ومركز وحدة طب الأسرة، فضلًا عن تطوير وإنشاء موقف السوق الحضاري، بجانب رصف جميع الطرق الرئيسية بالكامل، فضلا عن تبطين الترع بالقرية.

وتابع مؤمن صلاح: «تم العمل على تطوير وصيانة جميع المدارس بالقرية، وإنشاء 3 مدارس آخرين كل واحدة منهما على مساحة 300 متر، تتسع حتى 17 فصلا، الأمر الذي يقلل تكدس الطلاب في الفصول».