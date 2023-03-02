أهالي المنيا يرحبون بـ السيسي: شرّفت ونوّرت «عروس الصعيد» يا ريس

عبّر أهالى محافظة المنيا عن فرحتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، حيث بدأت زيارته بتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية معصرة ملوى فى جنوب المحافظة، مبدين ترحابهم الشديد بقدومه، قائلين: «نوّرت يا ريس المحافظة وشرّفتها».

«عبدالعزيز»: المحافظة شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة

وقال فرج عبدالعزيز، من مركز ملوى، إن زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا لحظة فارقة فى تاريخ المحافظة، حيث شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة منذ تولى الرئيس، الذى يحرص على تنمية الصعيد، وسبق أن افتتح خلال «أسبوع الصعيد» العديد من المشروعات فى كافة القطاعات.

وقال ربيع المقرحى، من مركز أبوقرقاص، إن الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى محافظات الصعيد بشكل عام والمنيا بشكل خاص أحدثت فارقاً كبيراً، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فقبل فترة تم افتتاح محطة مياه مركز أبوقرقاص المرشحة، التى حلت جميع مشكلات المياه بالقرى التى تقع فى شمال مدينة ملوى، والقرى الواقعة فى جنوب المركز.

وقال جمال محمد، من المنيا الجديدة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت أكبر مفاجأة لشعب المنيا، فخلال افتتاحات أسبوع الصعيد الماضية كنا ننتظر قدومه للمنيا، حتى نسعد برؤيته فى مدينتا، كما أن زيارة الرئيس للمنيا تعنى أن هناك تنمية حقيقية تشهدها أرض المحافظة، فقد تعودنا أنه يتفقد الأماكن التى يحدث فيها تغيير وطفرة كبيرة على الأرض.

«أسماء»: لديه إصرار على تغيير البلد للأفضل فى أسرع وقت ويعمل فى صمت واثقاً من توفيق الله

وقالت أسماء منتصر، من مركز ملوى، إنها تذكرت جيداً العبارة الشهيرة التى قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء قديم، وهى «أنا متمسك بتطوير الدولة، وليا 50 سنة بدرس ليه ده حالها»، فقد لاحظت اهتمامه بأرقام وإحصائيات تُترجَم لاستراتيجيات، لإصراره على تغيير البلد للأفضل فى أسرع وقت، كما أنه يعمل فى صمت واثقاً من توفيق الله، وأكثر ما يبهرنى فى الرئيس ترسيخ ثقافة العمل والإنجاز.

وقال صهيب أحمد، من قرية المعصرة فى ملوى، إن قدوم الرئيس لمركز ملوى، لتفقد وافتتاح مشروعات «حياة كريمة»، هو تأكيد على ميلاد الجمهورية الجديدة، فالرئيس اتخذ زمام المبادرة بالعمل على الأرض، فالصرف الصحى وهو ضمن مشروعات تمت فى 16 قطاعاً، كفيل وحده أن يجعل أهالى القرى يشعرون بالرضا والسعادة لسنوات.

وأنا أعنى ما أقول لأننى أعيش فى قرية، خاصة عندما أجد شباباً متطوعاً يعمل بإخلاص حباً فى وطنه، وأطفال الفلاحين يشاهدون لا يسمعون، وشتان الفرق، مشروعات وخدمات بقراهم تستهدف الجميع دون تمييز، وأكثر المستفيدين فعلياً هم البسطاء، حتى مبادرات الصحة التى أطلقها الرئيس استفاد منها جميع فئات الشعب، والصعيد على وجه التحديد، حيث شملت الجنين قبل الكبير، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة هو نهج الدول المتقدمة والمتحضرة.

وقال سعيد إبراهيم إن زيارة الرئيس تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه المحافظة اهتماماً بجميع القطاعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر «السياحة»، حيث تم تطوير استراحة زوار منطقة تونا الجبل، وكذا إحلال وتجديد شامل بمنطقة آثار البهنسا الإسلامية، خاصة أن المنيا تُعد المحافظة الوحيدة فى صعيد مصر التى تضم آثاراً لكافة العصور، وهى ثالث محافظة تضم آثاراً مهمة، والحديث عن أهميتها يحتاج وقتاً.

وقال محمد عمار، من أهالى مدينة المنيا الجديدة، إن مشروعات محطات الصرف الصحى من أكبر المشروعات العملاقة فى محافظة المنيا، خاصة محطة معالجة صرف صحى المنيا، ومحطة معالجة صرف صحى البرجاية، ومحطة معالجة صرف صحى دير العذراء، ومحطة معالجة صرف صحى نزلة البدرمان.