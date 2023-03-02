«المنيا» 8 سنوات من الإنجازات

جهود كبيرة بُذلت وإنجازات عديدة تحققت على أرض الواقع بسواعد أبناء مصر المخلصين خلال الثمانى سنوات الماضية، تضافرت خلالها هذه الجهود لتحقيق نهضة مستحقة لشعب عظيم، ومن تلك الإنجازات التى تحققت تنمية الصعيد بعد معاناة من التهميش خلال العقود الماضية، فالقيادة السياسية وضعت نُصب أعينها تطوير وتنمية الصعيد فى شتى القطاعات من صناعة وزراعة وثقافة وتجارة وسياحة.. إلخ.

تميزت بالعديد من المقومات على رأسها «الزراعية» ومشروعات كبيرة نفذتها الدولة بالمحافظة

ورغم عظم ما شهدته مصر من جهد تنموى حقيقى فى جميع ربوعها، فإن الدولة «حكومة وشعباً» لا تزال لديها الكثير من الطموحات لاستكمال بناء «الجمهورية الجديدة» بسواعد أبنائها، و«المنيا» كان لها نصيب فى التنمية الشاملة مثل باقى المحافظات فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات بها من مجمعات صناعية وزراعية وطرق ومرافق وإسكان حتى يعيش المواطن «حياة كريمة».