انطلاق حملة القومية لتحصين 212 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ غدا

استعدت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، لبدء الحملة القومية لتحصين 212 ألف رأس ماشية، من بينهم 119 ألفا و157 أبقار، و54 ألفا و348 جاموسا، و340 ألفا و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، غداً السبت، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية، والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة، لخلق بيئة آمنة تُساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

محافظ كفر الشيخ: توفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعمه الكامل للحملة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشاد المحافظ، بهذه الحملات القومية التي تُساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ يتابع الاستعدادات لانطلاق الحملة

وتفقد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، الإدارات الحقلية، لمتابعة الاستعدادات، لانطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، غداً السبت، الموافق 4 مارس الجاري، كما تفقد لجان التأمين على الماشية بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة، والتنبيه بزيادة التوعية بأهمية التحصين والتأمين حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأوضح «بشار»، أن المديرية وكافة الإدارات تُشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات، والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد، والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

التنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى

وقال «بشار»، إن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستُتابع أعمال التحصين والترقيم، لافتاً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، موجهاً بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

وذكر «بشار»، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.