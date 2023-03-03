مجسمات 3D لتنشيط السياحة والمناطق الأثرية بالإسكندرية (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم المعرض التعريفي لمعالم الإسكندرية الأثرية القديمة والحديثة المُنفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، ويهدف المعرض إلى تعريف الوفود وزوار ديوان عام المحافظة بمعالم الإسكندرية بمجسمات ثلاثية الأبعاد مقاربة للواقع.

تعريف الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمجهود الذي بذله منفذي الفكرة، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر العصور وإن هناك العديد من الزيارات الرسمية لديوان عام المحافظة، لذا جاءت فكرة تعريف هذه الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة بصورة مبتكرة لتشجيعهم لزيارة معالم عروس البحر المتوسط ورؤيتها والاستمتاع بها على أرض الواقع.

منفذة المعرض: الطباعة ثلاثية الأبعاد إحدى التطورات التكنولوجية

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة شيماء منفذة المعرض، أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصميم تعد إحدى التطورات التكنولوجية، ويُعد يعد المعرض عامل جذب لحث الزائرين على زيارة تلك المعالم الأثرية.

وشهد المعرض مجسمات عدة أبرزها قلعة قايتباي وعمود السواري وتمثال الإسكندر ومتحف الإسكندرية القومي وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية.