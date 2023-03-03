النائب أحمد فوزي: زيادة الأجور والمعاشات دليل على انحياز الرئيس الدائم للمواطن البسيط

قال النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وإعلانه حزمة إجراءات لزيادة الأجور والمعاشات، جاء في توقيت مهم للغاية، فهذه القرارات دليل عملي على انحياز الرئيس للمواطن، وأنه يشعر بالضغوط التي يواجهها في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي إذ تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد.

قرارات الرئيس السيسي

وأكد «فوزي»، في بيان، أن هذه القرارات خير رد على من يحاولون هز الثقة بين المواطن وقيادته السياسية من خلال التشكيك في الإنجازات التي تحققها الدولة على أرض الواقع، أو تقديم الدعم اللازم للمواطن في أوقات الأزمات للتخفيف عنه، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سبقها الإعلان عن إطلاق معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة، لكن هذه القرارات بعثت برسالة طمأنة لكل المصريين، بأن الدولة قادرة على عبور أزمتها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، بالإضافة إلى وضع المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية.

بناء الدولة لا يتوقف

وأشار «فوزي»، إلى أن الرئيس السيسي يعمل طوال السنوات الماضية، على بناء دولة مدنية حديثة توفر حياة أفضل لمواطنيها، لكن على مدار السنوات الأخيرة كانت الأحداث العالمية المتتالية بمثابة عراقيل تواجه الدولة، ولكن رغم ذلك واصلت مسيرة التنمية بلا توقف، فلا يمر يوم دون إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي لا حصر لها.