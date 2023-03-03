«إكسترا نيوز» تستعرض إشادات المواطنين بقرارات السيسي: «كتر خيرك ياريس»

أشاد المواطنون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، وأعرب مواطن عن سعادته بقرارات الرئيس السيسي، قائلا: «قرار صائب وحكيم، وأي تجديد يفيد الموظفين سيعم على الشعب كله بغض النظر عن الفئة المستفيدة».

وعبّر أحد المواطنين، خلال تقرير عرضته قناة «اكسترا نيوز»، عن فخره بقرار الرئيس السيسي، قائلًا: «دي خطوة كويسة للناس كلها بتؤكد إن الرئيس عينه على الشعب والمواطن وهو فعلًا على دراية بكل الملفات اللي بتطرح في الشارع». وتابع مواطن آخر: «خطوة كويسة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها».

فيما وجهت مواطنة الشكر للرئيس السيسي، قائلة: «حاجة إيجابية جدًا في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الدولار، ودي حاجة هتعمل توازن بين الأسعار والمرتبات والمعاشات»، وقال مواطن آخر: «أنا فرحت جدًا بقرارات الرئيس السيسي، ودي لفتة طيبة من الريس، وبغض النظر عن جشع التجّار والغلاء، لكن إحساس الريس بالغلابة ده شيء طيب منه، ورفع المعاشات هيساعد فئة كبيرة جدا أنها تقدر تواصل وتعيش حياة كريمة».

فيما وجه مواطن آخر الشكر للرئيس السيسي، مرددًا: «أشكر الرئيس على قراراته وكل معاونيه، خاصة على مشروع تكافل وكرامة وهو مشروع طموح، وبيساعد فئة كبيرة، وبشكره تاني على رفع المعاشات اللي هيساعد فئة كبيرة، ده غير التوسعات والإنشاءات والتطوير الكبير الحاصل، مصر لسه واقفة على رجلها في ظل كل الظروف الاقتصادية العالمية وبتكافح ومعاها شعبها».

وأفاد آخر: «كل الناس محتاجة الزيادة عشان تقدر تواكب الغلاء، وده قرار صائب في توقيت مهم»، وأعرب مواطن آخر عن سعادته بقرارات الرئيس السيسي، قائلًا: «الريس مبيعملناس غير كل حاجة حلوة، وقراراته إمبارح هتساعدنا على مواجهة الغلاء»، ووجّه مواطن آخر كلمة للرئيس السيسيا: «كتر خيرك ياريس حاسس بينا»، فيما أكدت مواطنة أخرى أن الزيادة في المرتبات والمعاشات تواكب الغلاء في الأسعار، قائلة: «ربنا يعين الريس على اللي هو فيه يارب».