هيئة التأمينات: قرار زيادة المعاشات يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن

علّق اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل المقبل، موضحًا: «لا أملك إلا ان أتوجه بالشكر والتحية والتقدير بالرئيس السيسي، بسبب إحساسه المفرط بهموم المواطن العادي».

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الرئيس السيسي سبّاق باتخاذ قرارات سريعة ومبكرة قبل تفاقم الأزمات، فالمعاشات في قلب وعقل رئيس الجمهورية، وفي أكثر من مرة، لفت النظر أثناء كلمته في الافتتاحات المختلفة إلى أهمية هذا الملف، وهذا الأمر يدل على اهتمامه بالقضية وانه مشغول بأصحاب المعاشات».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات: "التكليفات تصدر لمجلس الوزراء، وسيشهد هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع لحصر كل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، والتي منها التعديلات التشريعية، حتى تنفذ الزيادة في شهر يوليو من كل عام، وبالتالي فإن قرار الرئيس بتبكير الصرف في شهر إبريل في حاجة إلى تعديل تشريعي.

وواصل: «نسبة الزيادة 15% على جميع المعاشات بحد أدنى 170 جنيه، وحد أقصى 1635 جنيه، وإذا كان لدينا صاحب معاش يحصل على 2000 جنيه، فإنه سيحصل على زيادة قدرها 300 جنيه، وسيحصل على معاش قدره 2300 جنيه في إبريل المقبل».