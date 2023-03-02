الرئيس السيسي أصدر حزمة برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف عن أصحاب المعاشات

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هناك 10 ملايين و885 ألفاً و757 مستفيداً من المعاشات والمستحقين للمعاش سيستفيدون من هذه الزيادة.

وقرر الرئيس السيسى، زيادة المعاشات بنسبة 15%، انطلاقاً من رؤية الدولة فى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية ودعمها، ما يؤكد زيادة المعاشات قبل موعدها الأصلى بثلاثة أشهر. وينص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فى المادة (٣٥) على أن تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15٪)، مما يؤكد زيادة المعاشات قبل موعدها الأصلى بثلاثة أشهر.

«هاشم»: تخفيفاً عن كاهل الأسرة المصرية

وقال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس أصدر حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من معاناة المواطن المصرى، وتزامناً مع تداعيات الأزمة العالمية المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وأزمة الغذاء وسلاسل الإنتاج، بما يعود بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، من خلال مخصصات بالجهاز الإدارى للدولة حسب فئاتهم الوظيفية، ومنح امتيازات خاصة للدرجات السادسة والخامسة والثالثة، ومزايا فى الأجور لأول مرة لحملة الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن الرئيس رفع الدعم النقدى «تكافل وكرامة» للتخفيف عن كاهل الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بزيادة 25%.

وكان الرئيس أقر زيادات غير مسبوقة واستثنائية لأصحاب المعاشات، فمن المعروف أن تزداد المعاشات فى بداية شهر يوليو من كل عام وفق نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حيث تنص المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى قرر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة المعاشات قبل موعدها بـ3 شهور، ففى العام الماضى «2022»، قرر الرئيس فى شهر أبريل 2022، زيادة المعاشات بنسبة 13%، فبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة العالم الماضى 9.6 مليار جنيه، وذلك عن الـ«ثلاثة أشهر المبكرة عن الموعد الأساسى» وهى أشهر أبريل ومايو ويونيو، فوفق تقرير رسمى سابق لهيئة التأمينات الاجتماعية، بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.