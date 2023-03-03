«حماة الوطن» يسلم هدايا لذوي الهمم بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح

سلم حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح هدايا لذوي الهمم بمستشفى أطفال مطروح، في إطار الدور المجتمعي لأمانة الحزب في تقديم الدعم لذوي الهمم طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لخلق جو من البهجة والسرور لأبنائنا من الأطفال اهتماما بمتحدي الإعاقة.

زيارة مستشفى الأطفال

وتابع النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، زيارة وفد الحزب إلى مستشفى الأطفال بمطروح في إطار الزيارات المستمرة للاهتمام بذوي الهمم، وذلك تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح.

توزيع المشغولات اليدوية لذوي الهمم

وزار وفد من حزب حماة الوطن بمطروح يضم كل من هيبة أبو مرزيق عضو هيئة المكتب وتيسير دهيم أمينة المرأة وأحمد حجازي أمين العلاقات العامة بمستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، وكانت في استقبالهم الدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال، لتقديم هدايا من المشغولات اليدوية لذوي الهمم من الأطفال بالمستشفى عبارة عن شنطة من القماش وتحتوي على منتجات من الكورشية «الصوف» من ‘نتاج ورشة طاقات الوطن المنتجة مركز الأمل 12، وبدورها وجهت الشكر مديرة المستشفى لحزب حماة الوطن بمطروح.

ورش عمل لذوي الهمم بمطروح

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان إنه من ضمن أولويات الحزب هو دعم ذوي الهمم بالمحافظة وتقديم كافة أنواع الدعم لأبنائنا من متحدي الإعاقة في كافة المجالات، وسيتم الفترة المقبلة تنظيم رحلات وإقامة ورشة عمل فنية بالتنسيق مع مركز قادرون باختلاف بالشباب والرياضة والجهات المعنية.

علاج طفل حرجة من ذوي الهمم من مدينة السلوم

ووجه أمين حزب حماة الوطن بمطروح الشكر التقدير لقيادات الصحة لتعاونهم والاستجابة السريعة لحالة طفل حرجة من ذوي الهمم من مدينة السلوم، بالاهتمام وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة فورا وصوله للمستشفى، تنفيذاً لتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.