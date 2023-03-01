«حماة الوطن» بشمال سيناء: المحافظة تشهد تنمية مستدامة وتطوير بنية تحتية

قال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن مدن وقرى المحافظة هذه الأيام، تشهد عملية التنمية المستدامة.

وأضاف «رحمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية بجميع المرافق والخدمات الحكومية بمدن وقرى شمال سيناء، سواء على مستوى الكهرباء والمياه والشبكات، والطرق والصرف الصحي وشبكات الفايبر والهواتف الأرضي التي تصل إلى القرى جنوب المدن لأول مرة.

مشروعات تنموية مماثلة لرفح الجديدة في سيناء

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المشروعات العملاقة المماثلة لمدينة رفح الجديدة، وهناك بيوت ريفية تبنى بالفعل في القرى، فإنه بحسب جهاز تنمية سيناء قاربت عملية بناء 25 بيتا ريفيا بمنطقة الظهير جنوب الشيخ زويد، علاوة على بناء 6 عمارات سكنية في الريسة شرق العريش.

رسم تخطيط للمشروعات الجديدة بمدن شمال سيناء

وتابع «رحمي» أنه يتم إنشاء طرق محورية في العريش والشيخ زويد ورفح، والعمل على رسم تخطيط للطريق الدولي الأكبر على مستوى سيناء، والذي يربط مدن القنطرة شرق بالعريش، مرورا بمدينة بئر العبد ومناطق غرب العريش والطرق المحورية، وطريق ساحل بحر العريش، وتوسعة الميناء والمطار بما يواكب متطلبات المرحلة التنموية الأكبر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.