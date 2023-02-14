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«حماة الوطن»: نتعاون مع تشاد لسد احتياجات المواطنين من اللحوم

كتب:

محمد أباظة
08:13 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولاوكن كوارايو ميدار وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد، وبحضور الدكتور محمد أسعد أمين الصندوق، ومساعد أمين حزب حماة الوطن، والمهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين مصر وتشاد في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني. 

وأكد اللواء طارق نصير، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار دور حزب حماة الوطن بالرعاية المجتمعية في مجال الأمن الغذائي، ومساهمة الحزب بسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء من دولة تشاد بمشاركة مجموعة من المستثمرين المصريين. 

تلبية احتياجات المواطنين

وأضاف نصير، أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين، وحرص الحزب على تلبية احتياجات المواطنين لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط؛ وبما يدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين. 

تعزيز التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة

وأشار نصير إلى أن حزب حماة الوطن يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة في تحقيق الأمن الغذائي؛ بما يعود بالنفع على شعوب القارة الأفريقية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.