مجلس الشباب المصري يشكر الرئيس السيسي على دعمه لثقافة التطوع

وجه مجلس الشباب المصري «عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» برئاسة الدكتور محمد ممدوح، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثنما إشادته بجهود متطوعي التحالف الذين التقى بهم أمس، أثناء الاصطفاف الذي قام به المتطوعون، خلال افتتاح الرئيس للمشروعات التنموية الجديدة بقرية المعصرة بمحافظة المنيا.

اصطفاف المتطوعين في المنيا

وأضاف المجلس في بيان: «اصطف نحو 200 متطوع من كوادر مجلس الشباب المصري بقيادة محمد سيف مسؤول المكاتب التنفيذية الإقليمية بالمجلس، ضمن مجموعة من متطوعي مؤسسات التحالف، إذ جدد الرئيس دعمه للمتطوعين وإشادته بالجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن، وأعرب الرئيس عن توجهه بالشكر باسمه واسم كل المصريين لجهود هؤلاء الشباب وطالبهم بتعميم التجربة».

متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

واختتم بيان مجلس الشباب المصري: «التقى الرئيس منذ أسابيع قليلة بمجموعة أخرى من متطوعي المجلس ضمن كتيبة متطوعي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بقرية أم دومة في محافظة سوهاج، أثناء افتتاح حزمة المشروعات التنموية بالقرية، وطالبهم بالاستمرار في العمل تحت شعار (التطوع مسؤولية وطنية)، وهو ما اتخذه متطوعو التحالف شعاراً للعمل».

جدير بالذكر، أن مجلس الشباب المصري، هو أحد مؤسسات المجتمع المدني المصرية الكبرى الفاعلة في تعزيز إشراك الشباب في قضايا الإصلاح والتنمية، ويمتلك نخبة من كوادر المتطوعين في كل المحافظات المصرية، ويعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن.