التحالف الوطني للعمل الأهلي: نستهدف توزيع 25 مليون كرتونة غذائية

كشف عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل استهداف توزيع 25 مليون كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، قائلًا: «حتى نصل لتوزيع هذا الرقم الضخم، فإننا نعتمد على عدد كبير من المتطوعين يساعد وينسق ويعمل، ونراعي المكونات الغذائية التي تهم المواطن».

نوفر الأرز والزيت والسكر ومكرونة

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «سنوفر الأرز والزيت والسكر ومكرونة، ولدينا مرونة وهناك اختلاف في السلوكيات الغذائية ما بين حلايب وشلاتين والداخلة وسيوة، حيث نراعي الطبيعة الغذائية».

نعتمد على جمعيات أهلية كبيرة

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «نعتمد على جمعيات أهلية كبيرة، ومن خلالها يمكننا الوصول إلى شرائح مستهدفة بسهولة ويسر، ونميز ما بين القادر وغير القادر ضمانا للعدالة الاجتماعية، وفي إطار المرونة التي نتعامل بها، فإننا نراعي المرونة الأخلاقية في التوزيع، الأسرة المكونة من 7 أفراد سيكون احتياجها مختلفا عن أسرة مكونة من فردين أو 3 أفراد».