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وظائف خالية للأطباء في 13 وحدة صحية بأسيوط.. طريقة التقديم

كتب:

حسن عبد النعيم
08:31 م | الجمعة 03 مارس 2023
مديرية الصحة بأسيوط

مديرية الصحة بأسيوط

أعلنت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن حاجتها إلى أطباء في 4 تخصصات هي نساء وتوليد وأطفال وباطنة وجلدية، للعمل ضمن مبادرة تطوير الرعاية الأولية لخدمة الطوارئ 24 ساعة والعيادات التخصصية التي تطبق في 13 وحدة صحية.

أماكن الوظائف الشاغرة 

وبحسب الإعلان الذي نشرته مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، أن الأماكن التي تحتاج للأطباء هي الوحدات الصحية بـ«قرية بصرة بمركز الفتح وبني قرة بمركز القوصية ونزة قرار بمركز منفلوط والمركز الصحي بالوليدية بحي شرق أسيوط وقريتي علون والمطيعة بمركز أسيوط وقرية تاسا بمركز ساحل سليم، وقرية الهمامية بمركز البداري ونزلة باقور بمركز أبوتيج وقرية مجريس بمركز صدفا وقرية العزايزة بمركز الغنايم وقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب وقرية مسارة بمركز ديروط».

طريقة التقديم في الإعلان 

وتضمن الإعلان أن العمل في تلك الوحدات من الساعة الثانية ظهرا حتى السادسة مساءا بموجب لائحة مالية واردة من الوزارة وعلى من يرغب في الحصول على الوظيفة عليه التقدم بطلب بإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بالمكان الذي يُريد العمل به من تلك الوحدات الصحية المعلن عنها.

 

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