يقترب موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، نتيجة مشاركة المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية في المغرب، إذ يهتم العديد من الجماهير وعشاق الشياطين الأحمر بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمعلقين.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمعلقين

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمعلقين، التي تنقل عبر قناة «بي إن سبورت 4» ، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال إفريقيا فضائياً بعد حصولها على حقوق بث البطولة، كالتالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ : 27500.

الجودة HD.

الاتجاه : 2/3.

وتُعد قناة تايم سبورت الأرضية، هي القناة المفتوحة الناقلة، لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، ويمكن ضبط ترددها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- ضبط التليفزيون العادي، على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي».

- حال استخدام شاشات LCD أو LED، يجب تحويلها إلى خاصية ATV إلى DTV، وبعد ذلك توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني ومعلق المباراة

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، غداً السبت 4 مارس 2023، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُعلق على المباراة رؤؤف خليف عبر قناة «بي إن سبورت 4»، ومحمد الغياتي، عبر قناة تايم سبورت الأرضية.

ويدخل الأهلي المباراة طامحاً في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وتحسين ترتيبه بجدول مجموعته بعد احتلاله المركز الثالث وهزيمته من الهلال السوداني خلال المباراة التي جمعت الفريقين بهدف مقابل لا شيء، والتعادل بهدفين لمثلهما مع صن دوانز.