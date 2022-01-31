طارق يحيى: المنتخب ظهر بوجه مغاير بعد دور المجموعات وأهدرنا فرصة الفوز برباعية

أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا، عقب التغلب على المغرب بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة، التي تستمر منافستها حتى السادس من فبراير المقبل.

وقال «يحيى» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كيك أوف»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد خيري عبر «راديو أون سبورت إف أم»: «المنتخب ظهر بوجه مغاير في دور المجموعات بعد أخطاء البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، في إشراك لاعبين في غير مراكزهم، وبعد الخسارة من نيجيريا بالجولة الأولى تعدلت الأمور في دور الـ16».

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