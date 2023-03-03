عبد الرحمن أبوزهرة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته: «مش يوم 8 مارس»

احتفل أحمد أبوزهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، بعيد ميلاد والده، وشنر مجموعة من صور الاحتفال عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

وكتب أحمد أبوزهرة: «ربنا يخليك لينا ودائما في وسطينا وعايشين بحسك حوالينا وكل سنة وأنت معانا».

وأضاف أبوزهرة: «مش عارف ليه فيه معلومة دائما منتشرة إن عيد ميلادك يوم 8 مارس، مع إنه في البطاقة عيد ميلادك النهاردة 3 مارس».

أبرز المحطات في مشوار أبوزهرة الفني

ولد الفنان عبد الرحمن أبوزهرة بمحافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959، قدم أول عمل مسرحي له خلال مسرحية «عودة الشباب» لتوفيق الحكيم.

عبد الرحمن أبوزهرة له رصيد كبير في الأعمال السينمائية أبرزها «الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة»، وقام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة مثل فيلم «علاء الدين»، والأداء الصوتي لدور الأسد «سكار» في فيلم «الأسد الملك».