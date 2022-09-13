النشرة الفنية: أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة.. ومنة فضالي تنفي اعتزالها

أحداث عديدة شهدها الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، من تكريمات وشائعات اعتزال، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث..

أول ظهور لعبدالرحمن أبوزهرة بعد أزمته الصحية

طمأن أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمهور عن حالة والده الصحية بنشر أحدث صورة له بعد أزمته الصحية الأخيرة والذي ظل شهورا في المستشفى داخل العناية المركزة.

وعلق أحمد أبوزهرة قائلا: الصورة دي من حديث حصل بيننا مؤخرا وكالعادة يموت من الضحك ولا يخلي من الإفيهات القاتلة منه.

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بالتهاني لعوده الفنان عبدالرحمن أبو زهرة للظهور بصحة جيدة بعد أزمته الصحية الأخيرة.

اعتزال منة فضالي

كما تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، خبر اعتزال منة فضالي التمثيل ولكنها نفت ما تردد من خلال تصريح لـ«الوطن»، كل هذه الشائعات، مؤكدة أنها عندما تفكر في الاعتزال ستعلن ذلك من خلال حساباتها عبر السوشيال ميديا.

تكريم اسم الراحل خالد صالح

وكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الدورة الخامسة الذي أقيم أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا اسم الفنان الراحل خالد صالح وتسلم الجائزة نجله أحمد خالد صالح والذي حرص على الحضور بصحبة زوجته هنادي مهنا.

وكرم المهرجان عددا من الفنانين، وهم اسم الراحل خالد صالح، والمخرج الكبير خالد جلال، والنجمة لقاء الخميسي، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، وغيرهم، وتقام الفعاليات في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمشاركة 14 دولة.