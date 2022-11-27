عبدالرحمن أبو زهرة بصحبة حفيدته: حب الناس رفع روحي المعنوية «فيديو»

أبدى الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة سعادته بالتساؤلات التي لاحقته مؤخرًا من قِبل جمهوره ومحبيه، للاطمئنان على حالته الصحية وتطوراتها، بعد الأزمة التي تعرض لها منذ شهر مارس الماضي، وحجزه على إثرها بأحد المستشفيات داخل غرفة العناية المركزة، حيث شهد وضعه الصحي وقتها تدهورًا شديدًا استمر عدة أشهر حتى تماثل للشفاء واستقرت حالته.

وظهر عبدالرحمن أبو زهرة، في مقطع فيديو نشرته حفيدته سارة صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفييدوهات القصيرة «إنستجرام»، وذلك قبل ساعات من سفرها للخارج وذهابها إلى جدها للاطمئنان عليه، ومازحها بطريقة كوميدية خلال إلقائها التحية عليه.

حب الجمهور

وبادرته حفيدته بقولها «عارف الناس دائمًا بيسألوا عليك، وبيحبوك جدًا جدًا»، ليرد عليها عبدالرحمن أبو زهرة بقوله: «بجد، شكرًا على مشاعرهم الرقيقة والرائعة، أشعر بحبكم الجميل الرائع الذي ساهم في رفع روحي المعنوية بشكل عالٍ جدًا».

ونشر الموسيقار أحمد عبدالرحمن أبوزهرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم الجمعة الماضي، صورة تجمعه ووالده خلال استمتاعهما بوقتهما يوم الإجازة في أحد الأندية.

أزمات صحية

ومع بداية عام 2022 أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا، وحُجز بأحد المستشفيات حتى تماثل للشفاء، وكان أول ظهور له وقتها مع بداية شهر مارس الماضي، خلال حضوره حفل زفاف حفيدته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر من خلاله مرتديًا بدلة بيضاء اللون، ومازحته حفيدته بقولها: «إيه الشياكة دي ياجدو؟»، ليرد عليها مبتسمًا: «كله عشانك إنتي».

وقبل نهاية شهر مارس الماضي، تعرض الفنان الكبير للسقوط داخل منزله أرضًا وإصابته بكسر في الحوض، وحثجز داخل المستشفى وتدهورت حالته الصحية ووضع بغرفة العناية المركزة أكثر من مرة.