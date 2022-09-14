عبدالرحمن أبو زهرة: نصحت ابني بعدم دخول مجال الفن.. وبشجع الزمالك

قال الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إن علاقته جيدة للغاية بأبنائه، ويستشيرونه في كل شيء، وعندما طلب أحدهم المشاركة في التمثيل ودخول عالم الفن، نصحه بألا يفعل ذلك: «قولت له يا ابني أوعى تمثل».

موضحًا أنه كان خجولًا عندما كان في فترة الشباب، وكان ينادي زوجته دائما بـ«يا سوسو»، إذ أن زوجته تحملته 50 عامًا رغم عصبية الشديدة، لكنها كانت تتحمله، وعندما يتذكرها أو يخطر على تفكيره أحد المواقف معها، يبكي وكأنها توفت أمس، على حد قوله.

اعتذرت عن أحد الأعمال لأن الممثلة لبسها مش عجبني

وعن ميولة الكروية، أضاف «أبو زهرة»، خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه يُشجع نادي الزمالك، إذ أن جميع أشقائه الكبار كانوا ينتمون للنادي الأبيض: «مرة قولت لشوبير أنا زملكاوي بس مكسوف أقول».

وأشار إلى أن مشاركته بأي أعمال فنية، تتوقف على النص: «اهتمامي بالنص، وليس المال، وممكن اشتغل بدون مقابل، واعتذرت عن أحد الأعمال لأن الممثلة لبسها مش عجبني».

حصل على جائزة وتكريم من «ديزني»

وأوضح الفنان القدير، أنه حصل على جائزة وتكريم من «ديزني» على تسجيله الصوتي لشخصية «سكار» في فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك»، مؤكدًا أنه لم يتخيل أن يكون فنانًا في بداية حياته، حيث كان بعيدًا عن هذا المجال، وكان خجولًا بشدة: «فوجئت بموهبتي، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الأداء بالمدارس منذ أول عمل، وبعدها ذهبت لمعهد التمثيل، وحصلت على المركز الأول في امتحان القبول، وكان معي رجاء حسين، وكنت مشهور بالحفظ، وكنت حريقة».