ما حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهما وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت دار الإفتاء حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان، ردا على سؤال ورد عليها جاء نصه: ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام؟

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان؟

وبخصوص حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» رواه أحمد، وهذا معنًى حسنٌ إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.

ضوابط استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان

وأوضح «جمعة» من خلال الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء أن الحال كذلك في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن ينقِّيَ الفمَ بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.

استخدام السواك

وتابع مفتي الجمهورية السابق في فتواه: «هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حقِّ الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله، ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة؛ كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال».